Lazio, uno scontro diretto che vale un intero finale di stagione: è Matchday - FT

Uno scontro diretto che profuma di ultima spiaggia per la Lazio chiamata a fare risultato questa sera contro il Milan. All'Olimpico va in scena un vero e proprio spareggio Champions tra due delle sei squadre in lotta per i primi quattro posti. I biancocelsti vogliono riscattare la sconfitta di Napoli e devono far punti visto il leggero ritardo in classifica. Gara delicata anche per il Milan che non può permettersi di perdere visto che ha uno dei calendari peggiori da qui a fine campionato. Il club capitolino ha presentato la gara di questa sera con una foto pubblicata sui social: "Matchday".