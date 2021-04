Lazio, uovo di Pasqua speciale per la cantante Mizet - FT

E' una Pasqua a tinte biancocelesti per la cantante romana Mizet. Come ha dimostrato lei sul proprio profilo Instagram, il padre le ha portato l'uovo di pasqua della Lazio, sua squadra del cuore. Un regalo inaspettato che sicuramente ha riempito il cuore dell'artista. Giulia Marceca, questo il nome della cantante all'anagrafe, si è esibita recentemente all'Olimpico, cantando la versione internazionale dell'inno "So' già du' ore" prima del match di Champions League contro il Bayern Monaco.