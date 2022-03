Lazio - Venezia, Sarri mai così in difficoltà in difesa: linea inedita?

TUTTOmercatoWEB.com

Ha dovuto fare a meno per una grande parte di campionato di Acerbi, ora tornato a disposizione, e spesso ha fatto i conti con i problemi fisici di Luiz Felipe, ma mai Sarri si era trovato in un'emergenza tale sulle fasce della difesa. Lazzari infortunato, Radu ancora fermo, Marusic è squalificato e Kamenovic non è preso in considerazione, contro il Venezia sarà un nuovo banco di prova per il tecnico e per la squadra, che dovrà adeguarsi alle difficoltà e fare di necessità virtù. Nelle ultime uscite la difesa s'è sistemata e ha dato segnali incoraggianti, lunedì nella laguna probabilmente Patric si muoverà da terzino e Hysaj si muoverà sull'altra fascia, coppia centrale Luiz-Ace. Una linea inedita da sperimentare.

