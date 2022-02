Lazio, Ventola: “Sarri più avanti di Mourinho, ecco perché”

La Lazio sembra aver cambiato marcia, almeno in campionato. Quattro clean sheet consecutivi e dieci punti nelle ultime quattro partite. A confermare questa crescita ci ha pensato anche Nicola Ventola, ex attaccante di Atalanta e Inter, che, nel corso della BoboTv ha detto: "Sarri si è trovato una squadra che ha cambiato poco gli uomini. Ha delle certezze come Immobile, Milinkovic e Luis Alberto. Per tutti i problemi che può avere è più avanti rispetto alla Roma che ha cambiato molti attaccanti e tanti giocatori importanti. Questa è la chiave per chi la Lazio è davanti ai giallorossi. Luis Alberto? Ha fatto un assist bellissimo contro la Fiorentina. Tutti si aspettavano che la passava da un'altra parte".