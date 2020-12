Lazio - Verona, Inzaghi cambia Acerbi, ma il numero 33 non voleva uscire

Che Acerbi sia l'ultimo a mollare e un combattente nato lo sapevano tutti, anche Simone Inzaghi che però è stato costretto a sostituirlo. Al minuto 28 del primo tempo di Lazio - Verona, il tecnico biancoceleste richiama in panchina il numero 33 a causa di un problema al flessore della coscia destra. Al suo posto entra Hoedt. Inzaghi non può rischiare il suo leone anche in vista del tour de force che aspetta la Lazio prima della sosta natalizia. I biancocelesti affronteranno nella prossima settimane Benevento, Napoli e Milan.