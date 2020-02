Lazio - Verona, Leiva: "Gara difficile, ma con i nostri tifosi possiamo vincerla"

Stadio Olimpico di Roma: Lazio e Verona recuperano la sfida del girone di andata, rinviata a causa dell'impegno dei biancocelesti in Supercoppa. Ad un'ora dal fischio d'inizio il regista della Lazio, Lucas Leiva, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare la gara di stasera: "Quella di questa sera sarà una partita fondamentale e difficile: il Verona gioca bene e con molta intensità, sta facendo un grande campionato. Abbiamo preparato la partita nei minimi dettagli, speriamo di portare a casa la vittoria. Potremo contare ancora sui nostri tifosi, che per noi sono fondamentali".

Il centrocampista biancoceleste ha parlato anche ai microfoni di DAZN: "Sarà una partita difficile, il Verona ha grandi giocatori e hanno un’intensità altissima. L’abbiamo preparata bene, speriamo di vincere e sfruttare l'ottimo momento di forma".

