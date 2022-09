Lazio - Verona, tutti in piedi per il Sergente: all'Olimpico l'omaggio a Milinkovic!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima del fischio d'inizio di Lazio - Verona, i tifosi hanno omaggiato Sergej Milinkovic-Savic che, contro il Feyenoord, ha raggiunto quota 300 presenze con la maglia biancoceleste. Pubblico in visibilio, standing-ovation da parte dei presenti allo stadio e foto di rito in compagnia di Enrico Lotito. Sui maxi-schermi, il video-messaggio del Sergente ai sostenitori della Lazio, pubblicato qualche giorno fa sui social proprio per celebrare l'ambito traguardo.

