Lazio, verso l'esaurimento il settore ospiti dell'Artemio Franchi: il dato

Non sarà sola neanche a Firenze la Lazio di Maurizio Sarri che, contro la Fiorentina, avrà dalla sua un settore ospiti pieno e pronto a combattere con lei. Nel giro di poche ore, infatti, sono stati polverizzati 2.200 tagliandi dei 2.500 che la società toscana aveva messo a disposizione dei sostenitori biancocelesti. L'obbligo della Fidelity Card non ha rappresentato un limite, dunque, per i Laziali che nelle prossime ore, con ogni probabilità, porteranno all'esaurimento il settore ospiti e si prepareranno a regalare spettacolo anche lontano dalla Capitale.