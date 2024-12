Lazio, Vieri consiglia: "Questa è la strada per diventare grande..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della partita tra Lazio e Inter, vinta dai nerazzurri per 6-0 all'Olimpico, ai microfoni di Dazn ha parlato il doppio ex della sfida Christian Vieri che ha spiegato come questa partita non deve cambiare l'identità della squadra di Marco Baroni: "La Lazio ha uno stile e ci ha vinto ad Amsterdam, ma non deve mai cambiare il proprio atteggiamento, neanche davanti alle big, altrimenti non diventerà mai una grande, per vincere le partite bisogna attaccare le squadre. Io non penso che cambierà qualcosa a Lecce, la Lazio deve mantenere la sua identità, capire perché ha perso e ripartire, ci stanno anche questi risultati".