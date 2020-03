Lazio, Vieri elogia Immobile: "È l'attaccante più forte del campionato"

In un alto estratto della diretta Instagram di Pierluigi Pardo con Christian Vieri, l'ex attaccante di Inter e Lazio, ha così elogiato Ciro Immobile, autore di una stagione straordinaria per media realizzativa e non solo: "Sta portando la Lazio a lottare per lo Scudetto, quando si riprenderà se la giocheranno fino alla fine. Sta dimostrando di essere l'attaccante più forte del campionato. Più forte Ciro o Bobo Vieri? Meglio Ciro".

