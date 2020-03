Lazio, l'ex Vieri su Boksic: "Giocatore devastante, tra i più forti mai visti"

Stagione 1998/1999. Alla voce "attaccanti" la Lazio recitava così: Salas, Mancini, Boksic e Vieri. Quattro giocatori tra i più forti in circolazione in quel momento, tanto devastanti quanto concreti sotto porta. Intervenuto in diretta Instagram per lo speciale Tiki-Taka di Pierluigi Pardo direttamente da casa sua (vista l'emergenza Coronavirus), proprio Bobo Vieri si è lasciato andare a un momento amarcord a tinte biancocelesti. L'ex attaccante, infatti, ha avuto modo di menzionare Alen Boksic, ricordando quanto fosse forte il giocatore croato ai tempi della Lazio: "Boksic era devastante, da 1 a 10 era forte 9 e mezzo. Velocità, tecnica, potenza: devastante in tutto. Uno dei giocatori più forti che abbia mai visto in vita mia".

