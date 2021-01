Lazio, Vieri ricorda il periodo in biancoceleste: "Vintage" - FOTO

Christian Vieri ha ricordato gli anni con la maglia della Lazio con un post sul suoprofilo Instagram. L'ex bomber, arrivato nella Capitale nell'estate del 1998 per 55 miliardi di lire, ha lasciato il segno in biancoceleste mettendo a segno 14 gol in 28 apparizioni e alzando al cielo la Coppa delle Coppe. L'amico ed ex collega Raffele Palladino ha commentato il post di Bobo scherzando: "Qui ti avevo preso al Fantacalcio". Anche la moglie Costanza ha aggiunto su quel periodo alla Lazio: "Ti ricordo benissimo perché amavo la salsa Cirio ed era sponsor".

