Lazio Woman, Rachel Cuschieri: "Abbiamo le qualità per vincere il campionato"

Uno degli obiettivi della Lazio Woman per questa nuova stagione che sta per iniziare è quello della promozione nella massima serie. Promozione che lo scorso anno è svanita a causa del Covid e poi dell'algoritmo che di fatto ha condannato le biancocelesti. Uno dei nuovi acquisti della società è quello di Rachel Cuschieri, centrocampista proveniente dal PSV. Queste le sue parole ai microfoni di Lazio Style Radio: “Ho trovato una squadra con tanta energia e determinazione anche nel vincere le partite in allenamento. Impressionata da giovani ragazze in rosa che sono molto interessanti, mi piace molto il team”.

OBIETTIVI - “L’unica cosa che mi auguro è di portare in squadra e la mia esperienza maturata all’estero, soprattutto in Olanda, e aiutare il gruppo a vincere in questa stagione. I miei obiettivi sono vincere il campionato di Serie B e raggiungere la massima serie che quest’anno è svanita nel finale. Credo ci siano le qualità necessarie per raggiungere questo obiettivo”.

ITALIA - “Mi piacciono molte cose dell’Italia, ci sono molti posti da visitare e poi Roma è una delle città più storiche. Ho visitato la Capitale cinque anni fa e sono felice di essere qui”.

