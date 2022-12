Lazio Women, battuto il Trento: gol allo scadere e vetta confermata - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women ha ospitato questo pomeriggio al Fersini il Trento nella penultima gara del 2022 prima della trasferta a Napoli. Le ragazze di Catini partono subito forte provando a fare la partita: al 7' la prima grande occasione del match, Proietti per Visentin, che spreca l'occasione venendo pescata in fuorigioco. Al 13' il Trento ci prova con Tonelli, ma è brava Natalucci a respingere. Il vantaggio biancoceleste arriva al 25': Chatzinikolaou riceve in area di rigore, si rigira e fa partire un tiro imparabile per Valzolgher. Al 33' l'arbitro concede il calcio di rigore agli avversari: Tonelli se ne incarica e insacca alla destra di Natalucci. Al 74' la rete del Trento con cui si ribalta la partita. Neanche il tempo di fare il cambio - Catini toglie Proietti e inserisce Palombi - che la Lazio riacciuffa il pareggio con Visentin. Servita, dribbla il portiere e mette la palla alle sue spalle. A un passo dallo scadere, arriva ormai insperata la rete del 3-2: a regalare il successo alla Lazio, la sfortunata autorete di Linda Tonelli. Confermato il primo posto delle biancocelesti, a più tre del Napoli che insegue.

