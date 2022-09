Lazio Women - Brescia Femminile, dove vedere la partita in tv e in streaming

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Parte dal 'Fersini' di Formello il nuovo campionato della Lazio Women. Domenica 18 settembre alle 15 le ragazze di Catini ospiteranno il Brescia Femminile durante la 1^ giornata di Serie B Femminile. Le biancocelesti vengono dalla vittoria in Coppa Italia e vogliono dare seguito al successo ottenuto, mentre le lombarde devono rialzare la testa dopo la sconfitta incassata dal Cittadella Women. Il match sarà disponibile, in tv e in streaming, sull'app di Eleven Sport.