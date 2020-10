Lazio Women, Di Giammarino: "A Cesena persi punti importanti, viviamo un momento no ma passerà"

Una vera e propria beffa quella subita dalla Lazio Women nell'ultima giornata di campionato contro il Cesena. Una vittoria scivolata via all'ultimo con il pareggio degli ospiti nel finale. A tornare sul match Virginia Di Giammarino, centrocampista biancoceleste, che è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky: "Purtroppo a Cesena abbiamo perso due punti, dopo una partita giocata bene dove però abbiamo concretizzato male. Ci è mancata la giusta maturità e l'esperienza nello gestire il vantaggio a 30 secondi dalla fine. Parliamo di un pareggio che sa di sconfitta. Stiamo vivendo un momento no, che sicuramente passerà. Ne usciremo molto presto perché abbiamo qualità importanti, il campionato è ancora molto lungo. Abbiamo già iniziato ad analizzare il momento, la prestazione non è mai mancata. Vincere aiuta a vincere, dobbiamo solo stare tranquille".

