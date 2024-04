Lazio Women, domani 'la finale' col Chievo: i dubbi di Grassadonia

La sosta per le nazionali è ormai alle spalle, la Serie B Femminile è pronta a tornare in campo. Avanti un’altra per la Lazio Women che domani affronterà il Chievo, l’appuntamento è alle 15 allo Stadio Olivieri di Verona. Un’altra finale, come l’ha definita Grassadonia intervenuto ai microfoni ufficiali del club alla vigilia, si è raccomandato: “È una partita in cui dobbiamo sbagliare veramente niente se non poco. Abbiamo una grande occasione che va sfruttata contro un’ottima squadra, alla quale faccio i complimenti a priori perché stanno facendo un grande campionato”.

Ogni partita sarà decisiva per la stagione, le capitoline sono attualmente prime determinate a mantenere il vantaggio sulla Ternana, distante solo sei punti. Tutte si sono allenate e sono a disposizione del tecnico, eccezion fatta per Popadinova reduce dagli impegni con la Bulgaria. L’attaccante, come affermato dal tecnico, va monitorata e potrebbe essere in dubbio la sua presenza domani.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE