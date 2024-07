Lazio Women, Goldoni: "Spero questa sia la stagione della rinascita"

Una stagione di alti e bassi la scorsa per Eleonora Goldoni che però è pronta a iniziare questo nuovo campionato al massimo. Dal ritiro della Lazio Women a Torgiano ecco le parole della calciatrice biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono contenta di quello che vedo in allenamento, la squadra che ha grandi margini di miglioramento. Rivincita? Spero sia una bella rinascita, è una grande sfida quella che ho di fronte nei prossimi mesi chissà che non vengano fuori le cose migliori dai momenti peggiori. Nella scorsa stagione mi sembra di aver vissuto tre campionati, la prima parte di grande crescita fino a dicembre poi il brutto infortunio che però mi ha insegnato tantissimo a livello di costanza, perseveranza. Poi un terzo campionato quello della ripresa post infortunio e alla fine la vittoria dl titolo. Serie A? Il livello è altissimo, lo sviluppo è esponenziale. Penso che sia naturale quando stai bene in un posto e con la squadra coinvolgere le nuove e farle sentire a proprio agio. Siamo tutte allo stesso livello, tutte abbiamo caratteristiche differenti che possono essere utili. Spero che sia una stagione di crescita, che possiamo stupire e che sia una squadra unita nei momenti positivi e in quelli di difficoltà".