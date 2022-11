Lazio Women | Il campionato si ferma, le biancocelesti no: nel weekend amichevole con l'Italia U19

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women non vuole perdere il ritmo e questo weekend giocherà nonostante il campionato sia fermo. Le biancocelesti sfrutteranno la sosta per la Nazionale giocando un'amichevole contro la sezione U19 dell'Italia. Il match si disputerà sabato 12 novembre alle 11:00 sul campo del Centro Sportivo Giulio Onesti, come fa sapere direttamente la società attraverso un comunicato. La squadra allenata da Catini è attualmente prima in classifica dopo 8 giornate (7 vittorie e un pareggio). Il test contro gli Azzurri servirà a capire lo stato fisico e mentale del gruppo e cercare di mantenere alta la concentrazione per la sfida di settimana prossima contro l'Apulia Trani.