Lazio Women, campionato fermo questo weekend: il motivo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women si riposerà questo weekend. Dopo la vittoria casalinga contro il Sassari Torres Femminile le biancocelesti si godranno un turno di riposo. La Serie B Femminile, così come la Serie A, si ferma per fare spazio alla Nazionale italiana. Le Azzurre si sono riunite a Coverciano per preparare le amichevoli con l'Austria e l'Irlanda del Nord che si giocheranno rispettivamente l'11 e il 15 novembre. La prima sarà in casa, a Lignano Sabbiadoro, la seconda in trasferta. I campionati riprenderanno il weekend del 20 novembre e la squadra di Catini sarà impegnata in trasferta a Trani.