Lazio Women, inizia la Coppa Italia. L'ex capitano Coletta: "Serve più cattiveria sotto porta"

Dopo il campionato, inizia anche la Coppa Italia per la Lazio Women. Le biancocelesti fra pochi minuti scenderanno in campo contro il Brescia (squadra neopromossa in Serie B, ndr) per la prima partita del girone. La formazione di Seleman deve rialzare la testa dopo la battuta d'arresto inaspettata contro il Cittadella in campionato e sicuramente la partita di oggi può essere una buona occasione.

L'OPINIONE DI COLETTA - Ai nostri microfoni in esclusiva, l'ex capitano Cristina Coletta ha espresso la sua opinione sulla gara: "La Lazio viene da un pareggio con il Cittadella abbastanza amaro,che sicuramente avrà portato nervosismo, ma so che hanno lavorato bene questa settimana. Le biancocelesti devono solo riuscire ad essere più cattive sotto porta e più veloci di pensiero a centrocampo. Mancherà Arianna Pezzotti, una pedina fondamentale per la squadra, ma credo che il mister farà giocare oggi chi ha meno spazio durante il campionato e sono certa che le ragazze proprio per questo daranno il massimo...come sempre".