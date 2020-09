Lazio Women, sorteggiati i gironi di Coppa Italia: biancocelesti nel Gruppo B

Dopo la prima squadra maschile e la Primavera, è toccato anche alla prima squadra femminile biancoceleste conoscere il proprio percorso in Coppa Italia. Questa mattina la FIGC sta svolgendo i sorteggi e la Lazio Women è capitata nel Gruppo B, insieme al Brescia e all'Inter, come comunicato sul profilo Twitter della Federazione (le nerazzurre militano in Serie A, ndr). La fase a gironi inizierà dal 27 settembre.

MODALITA' - La Coppa Italia TIMVISION è già iniziata il 2 settembre con la fase preliminare, dove si sono qualificate due società per la fase a gironi. Seguentemente verranno disputate tre gare per ognuno degli otto gruppi, poi i quarti, le semifinali e la finale. Solo l'atto conclusivo sarà in gara secca.

