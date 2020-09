Lazio, prorogato il termine d'utilizzo del voucher: i dettagli

Al termine della scorsa stagione, dato che la Lazio ha dovuto completare il campionato a porte chiuse, la società ha deciso di rimborsare i propri abbonati tramite un voucher utilizzabile per acquistare il merchandising biancoceleste e/o, quando sarà possibile, biglietti ed abbonamenti.

NUOVA PROROGA - Per quanto riguarda il merch, la società ha comunicato, tramite una nota ufficiale, che il termine di utilizzo del buono nel Lazio Style 1900 di Via Propaganda, è stato prorogato al 30 settembre 2020. Oltre questo termine, a meno che non arrivino altre proroghe, il voucher potrà essere utilizzato solo per i servizi di Ticketing.

🛍 Prorogato il termine di utilizzo del voucher abbonamenti 2019/20 per acquistare merchandising presso il punto vendita Lazio Style 1900 di via di Propaganda!



ℹ️ https://t.co/l1MgOfEL6W pic.twitter.com/P5H5YYNptX — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 11, 2020

FIFA 2021, Lukaku non ci sta: "Velocità 81? Che c'è di sbagliato in loro" - FT

De Laurentiis, Cristanti e De Magistris: "È stato irresponsabile, comportamento da censurare"

TORNA ALLA HOMEPAGE