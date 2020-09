FIFA 2021, Lukaku non ci sta: "Velocità 81? Che c'è di sbagliato in loro" - FT

Se il calcio non è solo un gioco, FIFA 2021(edizione di quest'anno del famoso videogame di calcio, ndr) non è solo un videogioco: tanti pro players, eventi ed un mondo in divenire che da anni ha seguaci in tutto il globo, compresi i calciatori professionisti. Ieri sono usciti i ratings (valori dei giocatori, ndr) dei giocatori sul videogioco targato EA Sports.

Qualcuno ha accettato di buon grado la valutazione ricevuta, mentre altri non hanno accettato il livello attribuitogli. In particolare, Romelu Lukaku è rimasto stizzito dalla sua velocità (81), troppo bassa per lui. L'attaccante dell'Inter ha commentato così la foto della pagina Instagram 433: "81 di velocità seriamente? Hanno visto il mio secondo gol contro lo Shakhtar Donetsk? Cosa c'è di sbagliato in loro...". L'overall del belga è comunque 85, come Luis Alberto, Icardi, Gnabry e tanti altri rientrando comunque nei primi 100. Il bomber nerazzurro si può comunque ritenere soddisfatto.

