De Laurentiis, Cristanti e De Magistris: "È stato irresponsabile, comportamento da censurare"

"Irresponsabile": così Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova, giudica il comportamento del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, rivelatosi positivo al Covid-19 e presente alla riunione di ieri della Lega Calcio nonostante fosse in attesa dei risultati del tampone e avvertisse sintomi. "Una persona che sta male deve restare a casa e un personaggio pubblico come lui deve dare l'esempio", ha aggiunto Crisanti, ospite del programma televisivo in onda su RaiTre, "Agora''. Sulla stessa linea di pensiero il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris: "Bisogna stare molto attenti, se hai dei sintomi e stai attendendo gli esiti del tampone, c'e' poco da discutere. E' stato un comportamento censurabile".

