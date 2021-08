Lazio Women, l'ex Coletta: "Santoro è come una sorella. Vi spiego la rottura con la società"

Cristina Coletta è stata un punto di riferimento per la Lazio Women, se ora la squadra è in Serie A lo deve anche al lavoro svolto da lei nel corso degli anni. L'ex capitano delle biancocelesti non si è lasciata bene con la società, aveva anche pensato di smettere, poi è arrivata la chiamata della Ternana che le ha dato nuove energie. Ai microfoni di Tutto Calcio Femminile l'attaccante si è raccontata: "Appena arrivata a Terni ho scoperto una famiglia. Ho trovato una società forte e ambiziosa. Che tratta nello stesso modo l'area maschile e quella femminile. Vi garantisco che tutto questo noi calciatrici lo percepiamo in maniera chiara. Non provavo le stesse sensazioni quando entravo nella casa della Lazio, a Formello".

AMICIZIE - "La Lazio? Non mi sono lasciata bene con la società. Però ho conservato delle amiche tra le bianconcelesti. Anzi, se penso a Santoro direi quasi una sorella. Sono stata io a regalarle la fascia di capitano che ha indossato nella passata stagione. Lei è una grande calciatrice e una persona speciale".