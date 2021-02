Lazio Women, la Morace trionfa nel derby: “Vincerlo in rimonta è ancora più bello” - FOTO

La prima vittoria di Carolina Morace sulla panchina della Lazio Women è arrivata in una delle partite più importanti dell'anno, il derby contro la Roma Calcio Femminile. Al Centro Sportivo Certosa, Martin e Di Giammarino ribaltano il vantaggio iniziale di Mushtaq consegnando i tre punti alle ragazze biancocelesti. La Morace ha commentato la vittoria con un bel post apparso sul suo profilo Instagram che mostra la festa nello spogliatoio: "Vincere il derby è fantastico, vincerlo in rimonta ancora di più! Una prova di carattere delle ragazze, che con grande determinazione hanno saputo ribaltare lo svantaggio iniziale. Ci sono ancora molte cose su cui lavorare, ma la cosa più importante è la mentalità e ieri abbiamo dimostrato di avere quella giusta. Davanti a noi ancora molte partite: ora, con entusiasmo, testa alla Riozzese, seconda in classifica a pari punti con noi e il Ravenna! Forza Lazio!".