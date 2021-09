Lazio Women, Morace: "Umiltà e concentrazione per dare il massimo"

La Fiorentina è la preda giusta per la Lazio Women: ferma a zero punti in classifica, proprio come le biancocelesti, sta facendo fatica anche a produrre gioco. Le ragazze di Carolina Morace dovranno essere spietate nell'infierire (sportivamente s'intende) per poter risorgere. Domenica al Fersini si vedrà se le laziali riusciranno a farcela. Nel mentre la coach ha lanciato un messaggio in merito sui propri canali social: "Purtroppo per noi e per i nostri tifosi la partita sarà ancora a porte chiuse. La Fiorentina è una realtà ben consolidata nel calcio femminile ma, come noi, hanno avuto una partenza difficile. Umiltà e concentrazione per dare sempre il massimo".