Lazio Women, Morace: "Un'allenatrice in Serie A? Troppi pregiudizi, magari in futuro..."

Carolina Morace, ex calciatrice e allenatrice della Lazio Women, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera: "Lo sport femminile non ha ancora raggiunto i livelli di uguaglianza con il maschile come all’estero e ci stiamo battendo perché questo accada anche in Italia. Un’allenatrice in Serie A maschile? Ci sono ancora troppi pregiudizi, ma con la crescita che sta avendo il calcio femminile forse diventerà una cosa fattibile".