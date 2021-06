Lazio Women, Morace: "Un onore essere state premiate in Campidoglio"

La coach della Lazio Women Carolina Morace, ha parlato così a Lazio Style Radio, rispondendo alle domande dei tifosi: “Essere state premiate in Campidoglio è stato il coronamento di un sogno e un riconoscimento a un club e a una squadra che hanno fatto benissimo quest'anno. Rivalità tra colleghi? No, ci confrontiamo sempre tra noi, sono molto amica della coach della nazionale inglese, e parlo anche con altre allenatrici straniere. L'allenare per me è una grande passione come quando giocavo, ma ci sono responsabilità diverse. Se mi rivedo nella Martin? Tecnicamente no, lei batte molto bene i piazzati, è più una numero 10, mentre io ero più un attaccante. Sorprese? La Castiello forse è stata la più sorprendente, ma anche le altre ragazze hanno dimostrato tanto e mi hanno stupito “.

Paura a Milano, dieci positivi in una palestra: uno ha la variante indiana

Lazio, l'ex Oddo compie 45 anni, gli auguri social del club - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE