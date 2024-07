Lazio Women, Oliviero: "Mi auguro che raggiungeremo in fretta l'obiettivo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio Women ha ufficializzato nelle scorse settimane l'acquisto di un difensore, Elisabetta Oliviero, che si è presentata così ai microfoni ufficiali del club: "Ho scelto la Lazio perché è una società molto organizzata che sta cercando di fare del femminile uno dei suoi pilastri fondamentali e sono contenta di accettare questa sfida e essere qua”.

“È importante in una società neo promossa avere delle giocatrici d’esperienza ma bisogna considerare che c’è tanta voglia di fare da parte di tutte, ci sono molte giocatrici di Serie B che si sono meritate di farla categoria e sicuramente avranno voglia di fare esperienza. Faremo una grande squadra”.

“Mister Grassadonia è molto preparato e fin da subito ha dimostrato di tenere molto ai dettagli, io sono un terzino sia di spinta che difensivo. Ho tanto da crescere e migliorare. È una bella sfida, so cosa posso dare alla Lazio e sono sicura che sia un dare e avere. Mi auguro di raggiungere più in fretta il nostro obiettivo che sicuramente sarà la salvezza, poi vedremo cosa saremo in grado di fare”.

