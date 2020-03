Lazio Women, Palombi: "Ci siamo guardate negli occhi ed è cambiata la stagione"

La Lazio Women vince il derby con la Roma Calcio Femminile e vola a +2 dal San Marino terzo in classifica, ovvero al primo posto delle "perdenti" nella lotta promozione (vanno direttamente in Serie A solo le prime due). Le sanmarinesi hanno però una partita in meno a causa del rinvio del match in programma il 1° marzo per via dell'emergenza coronavirus. Comunque, le biancocelesti stanno disputando un campionato di altissimo livello. Ne ha parlato Claudia Palombi, autrice del gol vittoria (su rigore) nella stracittadina, ai microfoni di Lazio Style Channel: “Abbiamo ottenuto una vittoria importantissima, erano sette anni che non vincevamo un derby. Il rigore? Li calcio da anni. So come tenere la calma e quando prendo la palla in mano ho sempre la consapevolezza di segnare. Farlo in un derby, negli ultimi minuti di gioco, rappresenta una grande soddisfazione".

IL CAMPIONATO - "Anche la Roma Calcio Femminile, nonostante la classifica, ha offerto una buona prova. Nella ripresa abbiamo creato molte occasioni e il gol era nell’aria. Il rigore è arrivato a seguito di uno scambio con la Pezzotti che è stata atterrata. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, dobbiamo vincere tutte le sei gare che restano da giocare. Ci crederemo fino in fondo, ma sappiamo che dovremo sperare in un piccolo passo falso del San Marino Academy. L’inizio del nostro campionato è stato difficile, ma dovevamo scrollarci di dosso le scorie delle ultime annate. Con l’arrivo di Seleman siamo state libere sin da subito di esprimere le nostre potenzialità e questa è stata la nostra forza. Ci siamo guardate negli occhi dopo un pareggio e abbiamo capito che non ci meritavamo quel tipo di risultato. Individualmente la nostra squadra vanta grandi qualità e siamo consapevoli dei nostri mezzi, siamo tutte unite per raccogliere un unico obiettivo".

MAESTRO INZAGHI - "Il nostro modello è la Lazio di Simone Inzaghi: li abbiamo studiati molto. Il calcio femminile è fisico e tecnico allo stesso modo, ma quando si gioca a palla bassa non ce n’è per nessuno: questo è un nostro punto di forza. Quest’anno non ho mai giocato titolare, ma sono sempre pronta per portare sul campo qualcosa che era mancato in precedenza: siamo tutte a disposizione per farci trovare pronte nel momento giusto. Al termine di due settimane di sosta, il 22 marzo torneremo a giocare tra le mura di casa contro la Novese. Il campionato ci insegna che sono queste le gare che ci hanno fatto perdere punti, le affronteremo il prossimo avversario fossero una squadra che lotta per la promozione. La concentrazione dev’essere sempre al massimo, l’importante però sarà raccogliere i tre punti a prescindere dalla prestazione”.