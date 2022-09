Lazio Women, presentato il nuovo sponsor: le parole di Enrico Lotito

Come già anticipato nei giorni precedenti, ieri presso la sala stampa del centro sportivo di Formello è stata presentata la partnership tra la Lazio Women e il nuovo sponsor Pewex, che accompagnerà le biancocelesti per tutta la durata della stagione. Un sodalizio importante che simboleggia un passo in avanti per la sensibilizzazione su una tematica di un certo rilievo sociale quale l’universo femminile nel mondo del lavoro. A darne notizia è stato il club stesso attraverso i canali social ufficiali, postando qualche scatto dell’evento. Di seguito gli interventi di alcuni dei protagonisti come Enrico Lotito, Direttore Generale della Lazio Women, Primavera maschile e del Settore Giovanile.

GIORGIA RAMPIETTI (Responsabile comunicazione Pewex) - “Nella nostra azienda c’è una grande attenzione alle figure femminili le quali ricoprono anche molti ruoli di vertice”

PEZZOTTI - La centrocampista della Lazio ha ottenuto una borsa di studio per partecipare a uno stage formativo per direttore di grandi superfici commerciali. Queste le parole di ringraziamento: “Ringrazio Pewex per questa opportunità, ciò testimonia l’attenzione per il post carriera di noi atlete sarà per me un’esperienza di crescita e non vedo l’ora di iniziare”.

ENRICO LOTITO - “Si tratta di una partnership importante che testimonia ancora una volta l’attenzione sempre crescente della Società verso le iniziative di carattere sociale e professionale”.

SANTE CETORELLI (Direttore responsabile Pewex) - “Ringrazio il Direttore Generale Enrico Lotito per questo accordo di sponsorizzazione, la nostra azienda ha da sempre mostrato attenzione verso il calcio femminile e il sociale”.

CASTIELLO - “Per noi giocatrici è un onore avere sulla manica uno marchio come quello di Pewex, da sempre attento alle esigenze dell’universo femminile”.