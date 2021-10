Lazio Women, reintegrata in squadra il capitano Santoro

Dopo 4 sconfitte in 4 partite Carolina Morace non è più l'allenatrice della Lazio Women. Il salto di categoria, dalla Serie B alla Serie A, è costato caro per ora alle ragazze biancocelesti che ora proveranno a ripartire con il nuovo coach Massimiliano Catini. Promosso dall'under 17 femminile, Catini vanta un passato da vice allenatore di Andrea Stramaccioni all'Inter. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il primo obiettivo è riportare la serenità all'interno di uno spogliatoio spaccato e in tal senso si possono leggere il reintegro in squadra del capitano Martina Santoro e la cancellazione di tutte le multe comminate alle ragazze dalla gestione Morace. Oggi riprenderanno gli allenamenti, la strada verso la salvezza è tortuosa ma ancora lunga.