Lazio Women, Santoro: "Vogliamo imporre il nostro gioco come le grandi squadre"

Con due vittorie e un pareggio, è iniziata bene la stagione della Lazio Women che punta alla promozione dopo che questa le è stata ingiustamente tolta lo scorso anno. La formazione di Seleman avrebbe meritato la scorsa stagione il passaggio in Serie A, ma l'algoritmo gli ha inflitto un altro anno di purgatorio. Le biancocelesti stanno tentando di imporsi sul campo e le prestazioni lo confermano. Martina Santoro ha confermato tutto questo a Lazio Style Radio: "Contro il Brescia serviva una prestazione importante per riscattare lo scivolone in campionato e c'è stata, nonostante il primo tempo non perfetto. I complimenti del mister credo siano meritati. Stiamo lavorando da agosto per raggiungere l'obiettivo prefissato. Impensabile puntare alla vittoria della Coppa Italia, ma la competizione ci può aiutare dato che ci confronteremo con squadre di una categoria superiore. Affrontare formazioni importanti ti fa tirare fuori qualcosa di più e ti motiva particolarmente, anche se il calcio non è solo questo".

LO STOP FORZATO - "Fermarsi per tanto tempo è stato pesante: si pensava che da un momento all'altro si potesse riprendere e eravamo molto concentrate. Abbiamo ricominciato ancora più cariche, anche perché alla fine non siamo mai state ferme completamente. Non dobbiamo fare l'errore di pensare alla passata stagione: questo è un nuovo percorso tutto da scrivere. Le avversarie già incontrate lo scorso anno si sono rinforzate tutte".

IL PROSSIMO AVVERSARIO - "Il Perugia ha dichiarato di volersi salvare, mentre noi puntiamo alla promozione. Sarà difficile, ma cercheremo di imporre il nostro gioco come le grandi squadre".