Lazio Women, si torna in campo: al Fersini arriva il Napoli - FOTO

Le ragazze di mister Gianluca Grassadonia scendono in campo per la sesta gara di Serie A femminile in programma contro il Napoli. La partita, in programma alle 18,45 allo stadio Mirko Fersini, andrà in scena tra due compagini la cui distanza in classifica è di due punti. Il Napoli spera di scavalcare i biancocelesti in classifica con una vittoria, ma Cetinja e compagne daranno battaglia per far sì che questo non accada. La S.S Lazio, tramite i propri canali social, ricorda l'appuntamento di oggi: