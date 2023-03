Lazio, Zaccagni a lezione di freestyle: "Devo fare un po' di ripetizioni" - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il gol di ieri contro la Roma sarà impossibile da cancellare vista l'importanza e la bellezza. Zaccagni si conferma un giocatore dall'altissimo valore tecnico, capace di piazzare con l'interno il pallone alle spalle di Rui Patricio da posizione defilata. Se sottoporta è un cecchino, nel freestyle c'è ancora da lavorare. Sul profilo TikTok della Serie A è stato pubblicato un video di cui l'ala biancoceleste è protagonista insieme ai '2 bomber del freestyle', appassionati, appunto, di freestyle divenuti famosi sui social per le loro giocate. Il loro obiettivo è quello di insegnare a Zac a fare l''all round the wordl', ovvero una skill che consiste nel palleggiare e far girare il piede intorno al pallone prima che questo cada. Superto il primo livello, Zaccagni non è riuscito nell'intento di farne due consecutivi, ammettendo: "Dovrò fare un po' di ripetizioni".