Lazio , Zaccagni ammonito: niente derby per il biancoceleste

Primi problemi per Maurizio Sarri che in vista del derby della Capitale dovrà fare a meno di Mattia Zaccagni. Il numero 20 biancoceleste era infatti diffidato ed è stato ammonito durante il primo tempo contro il Venezia dall'arbitro Manganiello per un contatto con Caldara in area di rigore giudicato come "simulazione". L'arciere della Lazio non giocherà quindi la stracittadina.