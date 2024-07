Lazio, Zaccagni in campo contro la Triestina? Le riflessioni di Baroni

RASSEGNA STAMPA - Questa sera, alle 18.00, la Lazio chiuderà il ritiro di Auronzo con l'amichevole contro la Triestina, uno dei tanti appuntamenti prima dell'inizio del campionato, l'ultimo sotto le Tre Cime di Lavaredo. Marco Baroni in mattinata svolgerà le consuete prove tattiche, rifletterà sul possibile undici da schierare - anche al netto degli infortuni - e scioglierà le ultime riserve. In tal senso, uno dei nomi da seguire con particolare attenzione è quello di Mattia Zaccagni. L'esterno, arrivato in ritiro soltanto giovedì sera insieme a Castrovilli, si è allenato nella giornata di ieri e lo farà ancora oggi, il suo inserimento negli schemi del suo allenatore sarà graduale, motivo per cui Baroni potrebbe anche decidere di farlo partire dalla panchina schierandolo nel secondo tempo o di lasciarlo a riposo per tutti i 90', come fatto con Hysaj in Lazio-Trapani. Una scelta che, come scrive il Corriere dello Sport, arriverà solo nelle prossime ore, dopo aver visto i risultati dell'allenamento di oggi.