Lazio, Zaccagni non va in vacanza: lavoro a Formello per recuperare al meglio - FOTO

Il ritorno della Serie A è più che mai lontano. Il massimo campionato riprenderà infatti il 4 gennaio dopo il Mondiale e le vacanze natalizie. Periodo di vacanza quindi per i giocatori che non sono impegnati per le Nazionali che in questi giorni si stanno concedendo alcuni giorni di relax. Tutti o quasi, perché Mattia Zaccagni, che da poco è diventato papà del piccolo Thiago, è rimasto a Roma e si allena a Formello. Il terzino si è infortunato prima della fine del campionato e ora sta lavorando duramente per recuperare e tornare a disposizione di mister Sarri nelle migliori condizioni.