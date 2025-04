Lazio, Zaccagni su derby: "Una gara che cambia l'umore della città"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha rilasciato una lunga e interessante intervista per la rubrica "Champions of Made in Italy" e, tra i tanti temi toccati, non poteva mancare quello del derby: "Qui il calcio è molto sentito, come nel resto d'Italia, ma con un qualcosa in più. Sembra come se quello che facesse un calciatore in una partita cambi l'umore di una città. Basti pensare che un mese prima mi iniziano a fermare per il derby".

"Quando arrivi al centro sportivo ti accorgi se ci sarà un derby a breve. C'è tensione, un'aria diversa, abbastanza pesante. La partita è molto sentita e quindi la sentiamo anche noi".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.