Lazio, Zaccagni torna a correre a Formello: nel mirino il rientro in gruppo - FOTO

In occasione degli ultimi impegni mister Sarri non ha potuto contare su Mattia Zaccagni, fuori per un problema fisico che non gli ha consentito di rientrare nella lista dei convocati dei match contro Roma, Lokomotiv e Bologna. L'esterno sta proseguendo un programma personalizzato. E proprio quando il recupero per l'Inter appariva scontato, ha avvertito un nuovo fastidio che ha rallentato le operazioni in quel di Formello. L'ex Verona, tuttavia, ha rassicurato i proprio seguaci condividendo su Instagram dei video che lo ritraggono al lavoro sul campo dei Training Center biancoceleste. Il rientro in gruppo è già nel mirino.

