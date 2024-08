Lazio, Zazzaroni critico: "Il mercato non mi è piaciuto per niente!"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in collegamento a TMW Radio, il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni si è soffermato sul mercato realizzato dalla Lazio. In particolare ha detto la sua sugli acquisti conclusi dai biancocelesti, che non lo convincono per niente. Ecco ciò che ha detto: “Il calciomercato della Lazio non mi è piaciuto per niente. Dobbiamo pensare a tutta la qualità e tutto il carattere che si è perso. Io capisco che si possono fare scommesse ma la qualità è molto apprezzata. Io con tutto il bene che si può dire per Lotito è arrivato il momento di far sognare la gente”.