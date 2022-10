Lazio, Zenga pazzo di Provedel: “Non era facile…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Lorenzo Marucci

Walter Zenga e i migliori portieri italiani. Sul proprio profilo TikTok, l'ex estremo difensore ha stilato la sua personale classifica dei "colleghi" italiani più forti che giocano nel nostro Paese. Nella Top 5 ovviamente non poteva mancare Ivan Provedel, assoluto protagonista di questo avvio di stagione con la maglia della Lazio. Queste le parole di Zenga: "Al quinto posto metto Caprile del Bari. Mi ha impressionato da morire per presenza, attenzione e tutto il resto. Al quarto Carnesecchi della Cremonese. È ritornato e vedrete che sarà il portiere del futuro. Al terzo posto Provedel, non è facile passare dallo Spezia alla Lazio e comportarsi in questa maniera. Bravissimo! Al secondo posto metto a pari merito Silvestri dell'Udinese, di esperienza ma sta dando tanto, è Meret, straordinario nonostante l'ultimo errore che può capitare a tutti. Al primo posto Vicario dell'Empoli, portiere di assoluta affidabilità".