Lazio - Zenit, Parolo: "Passo importante verso la qualificazione. Mi aspettavo di segnare"

Torna a vincere in Champions League la Lazio che batte lo Zenit 3-1 all'Olimpico. Prestazione praticamente perfetta, gol subìto nell'unica distrazione in fase difensiva ma risultato mai in bilico. In gol anche Marco Parolo alla prima gioia nella massima competizione europea. Proprio il centrocampista biancoceleste si è espresso così al termine dell'incontro ai microfoni di Champions League Live su Canale 5.

LA PARTITA - "Serata perfetta, abbiamo vinto e abbiamo fatto un passo verso la qualificazione, ci tenevamo. Complimenti alla squadra, in vittorie così è il gruppo che fa la differenza. Stiamo crescendo, questa è la mentalità che dobbiamo avere. Sappiamo l'importanza di quello che stiamo facendo, ci mancano due partite fondamentali e già dalla prossima vogliamo mettere il mattone della qualificazione che è un obiettivo che ci siamo prefissati."

IL GOL - "Era un traguardo per me arrivare in Champions, ci sono riuscito e fare anche gol è stato bello. Lo dedico alla mia famiglia. La cosa bella è poter gioire con tutti quanti."

Il centrocampista biancoceleste, autore del gol del momentaneo raddoppio ha commentato la gara anche ai microfoni di Lazio Style Radio: "Siamo un gruppo con un'identità precisa. Abbiamo voglia di far bene. Oggi era importante vincere e l'abbiamo fatto. Qualificarci agli ottavi di Champions dopo tanti anni che non ci siamo è importante per la società e per il popolo laziale. Ormai ci conosciamo, ci conosciamo a memoria. Ognuno conosce le caratteristiche del compagno. Questo è il nostro punto forte, di questo ciclo che vuole continuare a stupire e a portare riusltati. Sono contentoper tutta la squadra. Chi non ha giocato oggi, era pronto a entare per dare una mano. Questi sono lo spirito e la mentalità giusta per fare un'altra grande stagione. Qualificazione? Ci avremmo messo la firma per essere in questa posizione a due partite dalla fine del girone. Dobbiamo andare a Dortmund per giocarcela e per far risultato anche lì. Speriamo di avere la qualificazione già ottenuta al ritorno dalla Germania. Sarebbe un grande risultato perché poi ci si giocherebbe il primo posto nell'ultima gara. Gol? Me lo sentivo e avevo voglia di far gol e di mettere il timbro su questa stagione. La cosa più importante è la vittoria della squadra perché se non vinci ti rimane il rammarico. È stata una serata davvero bella. Abbiamo giocato e dominato la gara. Sempre concentrati e attenti, pronti a far male agli avversari. Potevamo fare qualche gol in più ma adesso dobbiamo pensare subito a domenica. Ci aspetta un'altra gara importante".