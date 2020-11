Lazio - Zenit, Tacchinardi: "Acerbi? Un martello, sempre pronto anche in fase offensiva"

Altra prestazione di livello quella offerta questa sera da Francesco Acerbi. I tifosi della Lazio hanno tremato quando ha abbandonato momentaneamente il campo per un piccolo infortunio alla spalla, subito rientrato. Leadership e concretezza al servizio della squadra ne fanno un pezzo pregiato, ormai, anche della Nazionale. Dopo Lazio - Zenit anche Alessio Tacchinardi ha elogiato l'ex Sassuolo dagli studi di Champions League Live: "Un martello, oltre alla fase difensiva si sganciava tantissimo per creare superiorità. Anche in Nazionale sta facendo cose importanti. La Lazio ha bisogno della sua fisicità e di un leader dietro. Merita i complimenti perché non molla mai. Chi sceglie Mancini tra lui, Bonucci e Chiellini? Bella domanda, oggi è il nuovo Chiellini, è integro fisicamente e non salta mai una partita."