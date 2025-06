Lazionali - La Danimarca trafigge la Lituania, ma Isaksen...

Prove di amicizia tra Danimarca e Lituania. La Nazionale del ct Brian Riemer si è imposta per 5-0 contro la squadra avversaria nell'amichevole andata in scena questa sera alle 19.00. A segno Biereth dopo 12 minuti, seguito da Eriksen, Dolberg, Kristensen e Dreyer che hanno contribuito alla manita finale. Attenzione a Isaksen.

Gustav, che in Danimarca ha fatto impazzire tutti nel match contro l'Irlanda del Nord - mettendo a referto il terzo gol in nove partite - non è stato chiamato in causa dal commissario tecnico. Neanche un minuto per l'esterno danese che adesso preparerà le valige per tornare a Roma sotto lo sguardo attento di Maurizio Sarri per riabbracciarlo e dimostrargli quanto sia crescito in questo anno.

