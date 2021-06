Le favorite per la prossima Europa League

Ogni anno vediamo diversi club europei affermati competere per vincere l'Europa League; Arsenal, Manchester United e Milan sono solo alcune delle menzioni degne di nota negli anni precedenti, sempre molto calde nelle quote dei siti di scommesse AAMS.

E l’entusiasmo non si ferma in vista della prossima stagione; West Ham, Leicester City, Napoli, Lione e Lazio sono solo alcune delle squadre che si sono qualificate per la fase a gironi di Europa League e i tifosi non vedono l'ora di sfidarsi. Nella finale di Europa League 2020/21, il Manchester United ha giocato contro il Villarreal, perdendo contro ogni aspettativa in favore del primo titolo degli spagnoli in questa particolare competizione. Unai Emery si è rivelato ancora una volta essere “il mago dell’Europa Legue”.

Il Siviglia rimane comunque il club di maggior successo nella storia della competizione, vincendo l'Europa League in sei diverse occasioni, l'ultima raggiunta nel 2020. Ma chi vincerà la prossima edizione?

Napoli

Il Napoli ha mancato la qualificazione in Champions League per un soffio, pareggiando contro l’Hellas Verona e andando nella seconda competizione europea. I partenopei hanno già dimostrato più volte di essere un club coeso, con un gioco molto valido e di certo europeo. Il futuro mister, Luciano Spalletti, ha già esperienza nella gestione di partite in Europa.

Potrebbe quindi trattarsi di una delle squadre favorite per la vittoria finale, ma molto dipenderà anche dalle squadre che retrocederanno arrivando ultime nelle fasi a gironi di Champions League.

Leicester City

Il Leicester è una delle squadre più pericolose in assoluto della prossima Europa League. Dopo aver vinto la Premier League con Claudio Ranieri, sono riusciti a restare sulla cresta dell’onda, piazzandosi sempre in ottime posizioni. Nel corso di quest’anno in Premier League la squadra è riuscita a lottare con le prime quattro del campionato fino in fondo, motivo per cui c’è da aver paura di questo club.

Senza contare che in attacco possono vantare Jamie Vardy, autentico bomber ormai realizzato e in grado di segnare numerose reti ogni nuova stagione.

Siviglia

Come già detto prima, il Siviglia è una delle squadre più vincenti del torneo. Ancora una volta figura il nome di Unai Emery, che con la squadra spagnola ha vinto ben tre Europa League, e in generale è uno dei club meglio attrezzati per la vittoria finale.

E’ vero, è cambiato molto dall’ultima squadra vincitrice del torneo, tuttavia il DNA della squadra resta sempre lo stesso e si tratta di un avversario temibile per chiunque. Potrebbe essere una delle candidate alla vittoria finale, senza dubbio.

Eintracht Francoforte

Anche l’Eintracht è una delle squadre più interessanti del torneo. Piazzata quinta in Bundesliga, ha dimostrato di possedere una rosa molto competitiva e in grado di impensierire qualsiasi difesa. Si è giocata un posto per la Champions fino all’ultimo, arrivando però soltanto a sfiorare la qualificazione. Potrebbe essere una delle cosiddette outsider impensabili, su cui nessuno punterebbe troppo ma che potrebbe dare fastidio anche alle big.

Le altre contender

Non va dimenticata poi ogni eventuale squadra retrocessa dalla Champions e in questo caso le possibilità sono molte: alcune delle papabili sono Milan, Borussia Dortmund, Lipsia, Villareal, Ajax e Shakhtar.