Lecce - Lazio, i convocati di Giampaolo: qualche defezione tra i giallorossi

Il tecnico Marco Giampaolo ha convocato i seguenti calciatori per la gara Lecce - Lazio, 17ª giornata della Serie A Enilive, in programma sabato 21 dicembre 2024 alle ore 20:45. Sono out dalla lista Gaspar, Gallo, Pelmard e Banda.

Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: 98. Borbei, 30. Falcone, 1. Früchtl , 32. Samooja

Difensori: 6. Baschirotto, 21. Bonifazi, 12. Guilbert, 19. Jean

Centrocampisti: 5. Berisha, 29. Coulibaly, 14. Helgason, 77. Kaba, 36. Marchwiński, 10. Oudin, 75. Pierret, 8. Rafia, 20. Ramadani

Attaccanti: 23. Burnete, 13. Dorgu, 40. Hasa, 9. Krstović , 7. Morente, 50. Pierotti, 3. Rebić, 11. Sansone

