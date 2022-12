Lecce, primo rinforzo per il match con la Lazio. L'aiuto arriva dalla Roma

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Ore decisivo per il trasferimento di Edoardo Bove al Lecce. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport oggi Pantaleo Corvino incontrerà Tiago Pinto per discutere del trasferimento del giovane centrocampista giallorosso. Manca solo il via libera da parte di Mourinho e l'intesta sulla formula: il Lecce cerca il prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto, mentre la Roma è orientata per il prestito secco.